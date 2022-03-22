На Закарпатье в рамках контрразведывательных и контрдиверсионных мер обезвредили группу лиц, которые готовились к совершению преступлений на территории Украины.

Достойно внимания Российские спецслужбы называются "венгерской общиной" и призывают к отсоединению Закарпатья

Как сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, сейчас продолжаются следственные действия.

При задержании у диверсантов обнаружили несколько автоматов и патроны к ним, а также гранаты.

У диверсантов были гранаты / Фото Закарпатской ОВА

Один из автоматов, изъятый у диверсантов / Фото Закарпатской ОВА

У диверсантов было много патронов к разному типу вооружения / Фото Закарпатской ОВА