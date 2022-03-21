На Закарпатье россияне решили прибегнуть к дестабилизации ситуации, использовав "венгерский вопрос". Такую информацию озвучил глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта

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Представители венгерской общины региона начали получать из неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами.

В то же время, на российских информационных ресурсах распространяют дезинформацию о так называемом "желании венгерской общины области отсоединиться от Украины".

"Мы знали о таких намерениях задолго до начала этой информационной атаки. Мы были готовы, поэтому системно и эффективно противодействуем этим вбросам", – заверил Виктор Мыкыта.

Он также поблагодарил представителей венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России.