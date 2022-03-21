На Закарпатті росіяни вирішили вдатися до дестабілізації ситуації, використавши "угорське питання". Таку інформацію озвучив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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Представники угорської громади регіону почали отримувати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами.

Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване "бажання угорської громади області від'єднатися від України".

"Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам", – запевнив Віктор Микита.

Він також подякував представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії.