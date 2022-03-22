На Закарпатті в межах контррозвідувальних та контрдиверсійних заходів знешкодили групу осіб, котра готувалася до вчинення злочинів на території України.

Варте уваги Російські спецслужби називаються "угорською громадою" і закликають до від'єднання Закарпаття

Як повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, зараз тривають слідчі дії.

Під час затримання у диверсантів виявили декілька автоматів та набої до них, а також гранати.



У диверсантів були гранати / Фото Закарпатської ОВА



Один з автоматів, який вилучили в диверсантів / Фото Закарпатської ОВА



Диверсанти мали чимало набоїв до різного типу озброєння / Фото Закарпатської ОВА