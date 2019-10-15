Автомобиль мэрии в Черновцах сбил на переходе пенсионерку

81-летнюю женщину-пешехода сбили возле ратуши в Черновцах прямо на зебре. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Мужчина, находившийся за рулем иномарки, является работником мэрии. Как сообщили 24 каналу в пресс-служба полиции Черновицкой области, водитель не заметил женщину позади машины и сбил багажником.

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Однако, является ли виновник ДТП водителем городского мэра Черновцов Алексея Каспрука, в полиции пока сказать не могут. Известно, что автомобиль Mercedes действительно находится на балансе городского совета.

Пострадавшую забрала машина скорой помощи, у нее закрытый перелом правого предплечья и ушиб правого локтя.



Автомобиль находится на балансе Черновицкого городского совета / фото: promin.cv.ua