18:02
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Авто мерії у Чернівцях збило на переході пенсіонерку

      8
      За кермом був працівник міської ради
      За кермом був працівник міської ради / promin.cv.ua

      81-літню жінку-пішохода збили біля ратуші у Чернівцях прямо на зебрі. Постраждалу шпиталізували до лікарні.

      Чоловік, який перебував за кермом іномарки, є працівником мерії.  Як повідомили 24 каналу у пресслужбі поліції Чернівецької області, водій не помітив жінку позаду машини і збив багажником.

      Читайте також: З'явилося відео моторошної ДТП у Києві з машиною швидкої допомоги

      Однак, чи є винуватець ДТП водієм міського голови Чернівців Олексія Каспрука, у поліції поки сказати не можуть. Відомо те, що авто Mercedes справді перебуває на балансі міської ради.

      Постраждалу забрали каретою швидкої, у неї закритий перелом правого передпліччя і забій правого ліктя.

      Авто мерії збило жінку
      Авто перебуває на балансі Чернівецької міської ради / фото: promin.cv.ua

      blog_ava
      Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
      сьогодні
      32568
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Чернівців Аварії та ДТП Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи переростуть мітинги в Україні у масові протести проти президента
      сьогодні , 18:00 Чи переростуть мітинги в Україні у масові протести проти президента
      Інна Жолобович 34
      Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      сьогодні , 17:47 Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      Анна Калюжна 182
      "Пирамида" ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      сьогодні , 16:43 "Пирамида" ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      Сергій Фурса 337
      У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      сьогодні , 15:00 У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      Світлана Попова 1075
      Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      сьогодні , 14:05 Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      Борис Немировський 3365
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук