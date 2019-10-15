Авто мерії у Чернівцях збило на переході пенсіонерку

81-літню жінку-пішохода збили біля ратуші у Чернівцях прямо на зебрі. Постраждалу шпиталізували до лікарні.

Чоловік, який перебував за кермом іномарки, є працівником мерії. Як повідомили 24 каналу у пресслужбі поліції Чернівецької області, водій не помітив жінку позаду машини і збив багажником.

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Однак, чи є винуватець ДТП водієм міського голови Чернівців Олексія Каспрука, у поліції поки сказати не можуть. Відомо те, що авто Mercedes справді перебуває на балансі міської ради.

Постраждалу забрали каретою швидкої, у неї закритий перелом правого передпліччя і забій правого ліктя.



Авто перебуває на балансі Чернівецької міської ради / фото: promin.cv.ua