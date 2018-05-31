Автомобиль наехал на пешеходов в Манчестере: много пострадавших

Вечером 31 мая по местному времени в английском Манчестере в толпу пешеходов въехал автомобиль, в результате чего по меньшей мере пять человек получили ранения.

В полиции в свою очередь заявили, что инцидент не считается террористическим актом и не имеет никакого отношения к терроризму, передает Sky News.

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Отмечается, что причиной аварии стало то, что автомобиль вовремя не сумел затормозить перед пешеходами. После водитель скрылся с места происшествия, поэтому пока продолжаются мероприятия по его идентификации и розыску.

По информации ресурса, на дороге, где имело место ДТП, обычно проходят уличные автомобильные гонки, однако местные власти в прошлом году запретила такие мероприятия.

На месте работают как полиция, котрая даже привлекла вертолет, так и несколько карет "скорой", включая парамедиков.

Медицинские службы утверждают, что пострадали по меньшей мере 5 человек: все находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в Британии в начале апреля автомобиль наехал на пешеходов в графстве Эссекс. Тогда также получили серьезные травмы не менее пяти человек.