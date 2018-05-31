Автомобіль наїхав на пішоходів у Манчестері: багато потерпілих

Увечері 31 травня за місцевим часом у англійському Манчестері у натовп пішоходів в'їхав автомобіль, внаслідок чого щонайменше п'ять осіб зазнали поранень.

У поліції своєю чергою заявили, що інцидент не вважається терористичним актом і не має жодного стосунку до тероризму, передає Sky News.

Читайте також: Вантажівка в'їхала у натовп пішоходів у Торонто: є загиблі

Зазначається, що причиною аварії стало те, що автомобіль вчасно не зумів загальмувати перед пішоходами. Опісля водій втік з місця пригоду, відтак наразі тривають заходи щодо його ідентифікації та розшуку.

За інформацією ресурсу, на дорозі, де сталося ДТП, зазвичай проходять вуличні автомобільні перегони, однак місцева влада минулого року заборонила такі заходи.

На місці працюють як поліція, яка навіть залучила гелікоптер, так і кілька карет «швидкої», включно з парамедиками.

Медичні служби переконують, що постраждали щонайменше 5 осіб: усі перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, у Британії на початку квітня автомобіль наїхав на пішоходів у британському графстві Ессекс. Тоді також зазнали серйозних травм щонайменше п’ять осіб.