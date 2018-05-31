03:06
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
22°C 11°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
  • понеділок
    28°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Автомобіль наїхав на пішоходів у Манчестері: багато потерпілих

103
Місце наїзду на пішоходів у Манчестері
Місце наїзду на пішоходів у Манчестері / Paul Warburton

Увечері 31 травня за місцевим часом у англійському Манчестері у натовп пішоходів в'їхав автомобіль, внаслідок чого щонайменше п'ять осіб зазнали поранень.

У поліції своєю чергою заявили, що інцидент не вважається терористичним актом і не має жодного стосунку до тероризму, передає Sky News.

Читайте також: Вантажівка в'їхала у натовп пішоходів у Торонто: є загиблі

Зазначається, що причиною аварії стало те, що автомобіль вчасно не зумів загальмувати перед пішоходами. Опісля водій втік з місця пригоду, відтак наразі тривають заходи щодо його ідентифікації та розшуку.

За інформацією ресурсу, на дорозі, де сталося ДТП, зазвичай проходять вуличні автомобільні перегони, однак місцева влада минулого року заборонила такі заходи.

На місці працюють як поліція, яка навіть залучила гелікоптер, так і кілька карет «швидкої», включно з парамедиками.

Медичні служби переконують, що постраждали щонайменше 5 осіб: усі перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, у Британії на початку квітня автомобіль наїхав на пішоходів у британському графстві Ессекс. Тоді також зазнали серйозних травм щонайменше п’ять осіб.

Теги: Великобританія Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
31 травня, 23:00 Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
Олександра Устінова 226
Головні новини 31 травня: деталі
31 травня, 22:33 Головні новини 31 травня: деталі "вбивства" Бабченка, відставка Зідана та голодування Кольченка
1813
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
31 травня, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2861
Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
31 травня, 22:01 Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
Олексій Чибісов 1445
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
31 травня, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 262
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук