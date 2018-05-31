Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в авто полицейских: фото ДТП

Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в авто полицейских / Фото из соцсетей

ДТП произошло в Лагуна-Бич, что в штате Калифорния, США. Электромобиль Tesla на автопилоте врезался в автомобиль полиции, который был припаркован у дороги.