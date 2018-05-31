Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в авто полицейских: фото ДТП
ДТП произошло в Лагуна-Бич, что в штате Калифорния, США. Электромобиль Tesla на автопилоте врезался в автомобиль полиции, который был припаркован у дороги.
Об этом сообщается в Twitter Laguna Beach PD PIO.
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Водитель Tesla получил небольшие травмы. В результате ДТП передняя часть Tesla очень повреждена, как и боковая часть полицейского авто.
Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в авто полицейских
Последствия ДТП
Источник: 24 Канал
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