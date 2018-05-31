Автомобіль Tesla на автопілоті врізався у авто поліцейських: фото ДТП
ДТП сталася у Лагуна-Біч, що в штаті Каліфірнія у США. Електромобіль Tesla на автопілоті врізався в автомобіль поліції, який був припаркований біля дороги.
Про це повідомляється в Twitter Laguna Beach PD PIO.
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Водій Tesla отримав невеликі травми. В результаті ДТП передня частина Tesla дуже пошкоджена, як і бокова частина поліцейського авто.
Автомобіль Tesla на автопілоті врізався у авто поліцейських
Наслідки ДТП
Джерело: 24 Канал
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