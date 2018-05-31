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Автомобіль Tesla на автопілоті врізався у авто поліцейських: фото ДТП

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Автомобіль Tesla на автопілоті врізався у авто поліцейських
Автомобіль Tesla на автопілоті врізався у авто поліцейських / фото із соцмереж

ДТП сталася у Лагуна-Біч, що в штаті Каліфірнія у США. Електромобіль Tesla на автопілоті врізався в автомобіль поліції, який був припаркований біля дороги.

Про це повідомляється в Twitter Laguna Beach PD PIO.

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Водій Tesla отримав невеликі травми. В результаті ДТП передня частина Tesla дуже пошкоджена, як і бокова частина поліцейського авто.


Автомобіль Tesla на автопілоті врізався у авто поліцейських


Наслідки ДТП 

 

Теги: Новини України Новини США Tesla Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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