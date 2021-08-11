Автопарк Авдеевского коксохима: Метинвест инвестирует более 30 миллионов в его обновление

Международная горно-металлургическая группа компаний Метинвест инвестирует более 30 миллионов гривен в приобретение современной техники для Авдеевского коксохимического завода. Закупленные машины будут использовать для ремонтов на АКХЗ, а также транспортировки лома и угля.

Техника, которую уже приобрели: автокран, самосвалы, бортовой автомобиль – соответствует евростандарту Евро-5, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Уже совсем скоро ожидается поставка 5-тонного самосвала и 110-тонного автокрана TADANO японского производства. Эту технику будут использовать во время ремонта коксовых батарей и нового грейфера.

Залог бесперебойной работы и повышения уровня безопасности – так в АКХЗ назвали обновление автопарка предприятия.

Современный, удобный, мощный транспорт – то, что нужно для крупного промышленного предприятия,

– рассказал гендиректор АКХЗ Виталий Литовка.

Обратите внимание, что АКХЗ находится на прифронтовой территории, он не раз переживал обстрелы.