Теробороне помогал руководитель одного из государственных предприятий. Теперь на вражеском танке красуется украинское знамя.

Важно Начался штурм Херсона: враг наступает со стороны аэропорта

Горжусь! Слава терробороне Сумщины – северному форпосту Украины,

– подчеркнул председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Он пошутил, что автопарк в регионе пополняется новым транспортом, несмотря на войну.

Автопарк в Сумской области пополняют российскими танками / Фото с телеграма Дмитрия Живицкого

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