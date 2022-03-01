Теробороні допомагав керівник одного з державних підприємств. Тепер на ворожому танку красується український прапор.
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Пишаюся! Слава теробороні Сумщини – північному форпосту України,
– наголосив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Він пожартував, що автопарк в регіоні поповнюється новим транспортом попри війну.
Автопарк на Сумщині поповнюють російськими танками / Фото з телеграму Дмитра Живицького
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