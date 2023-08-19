Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак допустил 24 Каналу, что может повлиять на престиж Путина. Руководство России уже не так оптимистично, как раньше, и не заявляет о том, что санкции, введенные за агрессию против Украины, "смешные" и "не работают".

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Что поколебает авторитет Путина

Существенно повлиять на авторитет Путина могут деньги. Курс рубля удивил и россиян, когда пересек отметку в 100 рублей за доллар. Хотя недавно колебался на рубеже 95 рублей за доллар.

Такие стремительные изменения, по всей вероятности, могут повлиять на психологическое состояние россиян. Даже помощник Владимира Путина Максим Орешкин отреагировал достаточно серьезно. Российские чиновники уже начинают искать виновных в сложившейся ситуации.

"Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика", – написал помощник президента России Максим Орешкин.

В то же время, Центробанк России заявляет, что угрозы финансовой стабильности якобы нет. В результате, российские компании будут заставлять экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке с тем, чтобы стабилизировать курс рубля.

Ступак рассказал, что повлияет на положение Путина и россиян: смотрите видео

Российский Минфин предлагает поставить экспортерам такое условие: продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после поставки, а кто откажется выполнять эти требования, будут лишаться госсубсидий.

Я вижу, что это достаточно серьезная проблема,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

Времена изменились

Раньше сохранялась такая тенденция, что "оставляйте себе все, что заработали на западных счетах". Россияне использовали эти средства не для финансирования своих яхт, а для закупки западной техники – микросхем, полупроводников, различных деталей.

"Это же покупается за валюту и нужно выводить из России. А когда деньги висят на западных счетах, компаниям становится проще закупать эти микросхемы, например через Гонконг, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Испанию, США", – сказал Ступак.

Действительно, скачки рубля оказывают большое влияние на россиян – сбережения обесцениваются и те нервничают. Особенно, когда в декабре начнется президентская кампания, руководство России будет пытаться унять курс.

Кто может изменить положение

На ситуацию могут повлиять "черные лебеди", говорится о Дагестане.

Обратите внимание! В Дагестане граждане 17 августа вышли на митинги протеста. Люди направились в столицу и перекрыли одну из центральных улиц — проспект Акушинского. Причина, заставившая людей выйти на улицу — участившиеся в последние несколько недель перебои с электроснабжением и водой.

Людям не нравится, они не будут этого терпеть. А россияне, извиняюсь, терпилы. Чтобы не видеть беспилотник – просто не смотрят на него,

– подчеркнул Иван Ступак.

Обвал рубля испугал россиян