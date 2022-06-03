Такое мнение высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Об этом он сказал 24 канала.
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В частности, он считает, что если завтра Путин умрет, то это не станет масштабным событием. Ничего не изменится, потому что в последние недели бункер и российские элиты дошли до определенного консенсуса. Они поняли, что "план Путина по уничтожению украинского государства" провалился, отметил Пионтковский.
Тем более, мне кажется, что авторитет Путина как такового "пахана" значительно ослаб внутри элит,
– добавил он.
Однако теперь им нужно отчаянно бороться за куски украинской территории, чтобы успеть "отгрызть" как можно больше. Для этого они используют помощь их западных "друзей".
"Сейчас мы видим, что Франция, Германия и Италия играют на стороне Путина, навязывая Украине капитуляцию. Они хотят закрепить эти "соглашения". Но это будет делать как Путин, так и его преемник", - считает публицист.
Предпосылка для смены политического руководства России
- Многие комментаторы внутриполитической российской ситуации предполагают, что в Кремле звучат идеи, как устранить Путина. Однако смена политического руководства в России происходит только при одном условии. Об этом 24 каналу сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.
- По его мнению, просто устранить президента России Владимира Путина не удастся, поскольку для этого необходима очень важная предпосылка.
- Дело в том, что исторически сложилось так, что смена политического руководства России происходит только после серьезного военного поражения. В то же время она еще не наступила. Он убежден, что после поражения России будут покушения, перевороты и прочее.
- Вместе с тем начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил , что в России невозможно организовать открытый переворот. Однако, по его мнению, шансы для теневого – вполне высокие.