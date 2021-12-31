Соответствующая информация появилась 31 декабря 2021 года. Об этом написали на сайте Окружного административного суда города Киева.
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Суд зарегистрировал иск Азарова
Истец Николай Азаров подал иск в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Среди требований иска – признать противоправной бездеятельность СБУ,
– говорится на сайте.
Последняя заключается, по мнению Азарова, в невнесения в СНБО предложения об отмене в отношении него санкций.
Кроме того, премьер времен Януковича хочет обязать СБУ внести в СНБО такие предложения. В частности говорится об исключении пункта 2 из приложения первого решения СНБО, где говорится о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Санкции введены в действие указом Президента Украины с 9 апреля 2021 года.
Кроме того, Николай Азаров просит суд признать:
- противоправной бездеятельность СНБО относительно непринятия решения об отмене санкций в отношении него;
- а также обязать Совет национальной безопасности и обороны Украины принять это решение.
Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
Кстати, скандальный ОАСК 30 декабря открыл производство по требованию Виктора Януковича. Он подал иск к Верховной Раде в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента.
Коротко о деле Николая Азарова
- Бывшему премьеру времен президента-беглеца Виктора Януковича в марте 2021 года сообщили о подозрении в совершении госизмены. Решение одобрили Офис генпрокурора и ГБР. Решение приняли из-за подписания Харьковских соглашений.
- Именно благодаря действиям Азарова, президент-беглец Янукович в 2010 году подписал документы в Харькове, согласно которым, срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе продлили с 2017 до 2042 года.
- 20 октября 2021 года Печерский районный суд города Киева выбрал Николаю Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Впоследствии в октябре 2021 года Николай Азаров подал апелляцию на решение суда о его заочном аресте из-за подозрения в государственной измене.
СНБО вводит санкции против Януковича, Азарова, Поклонской – смотрите видео