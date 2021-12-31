Відповідну інформацію з'явилась 31 грудня 2021 року. Про це написали на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва.

До теми Азаров оскаржив свій арешт в Україні через державну зраду

Суд зареєстрував позов Азарова

Позивач Микола Азаров подав позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України.

Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ,

– мовиться на сайті.

Остання полягає, на думку Азарова, у невнесення до РНБО пропозиції про скасування щодо нього санкцій.

Окрім того, прем'єр часів Януковича хоче зобов'язати СБУ внести до РНБО такі пропозиції. Зокрема мовиться про виключення пункту 2 з додатку першого рішення РНБО, де мовиться про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Санкції введені в дію указом Президента України від 9 квітня 2021 року.

Окрім того, Микола Азаров просить суд визнати:

протиправною бездіяльність РНБО щодо неприйняття рішення про скасування санкцій щодо нього;

а також зобов'язати Раду національної безпеки і оборони України ухвалити це рішення.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Зверніть увагу! У жовтні 2021 року Микола Азаров подав апеляцію на рішення суду про його заочний арешт через підозру в державній зраді.

До речі, скандальний ОАСК 30 грудня відкрив провадження на вимогу Віктора Януковича. Він подав позов до Верховної Раді у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента.

Коротко про справу Миколи Азарова

Колишньому прем'єру часів президента-втікача Віктора Януковича у березні 2021 року повідомили про підозру у вчиненні держзради. Рішення схвалили Офіс генпрокурора та ДБР. Рішення ухвалили через підписання Харківських угод.

Саме завдяки діям Азарова, президент-утікач Янукович у 2010 році підписав документи в Харкові, згідно з якими, термін перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі подовжили з 2017 до 2042 року.

20 жовтня 2021 року Печерський районний суд міста Києва обрав Миколі Азарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Згодом у жовтні 2021 року Микола Азаров подав апеляцію на рішення суду про його заочний арешт через підозру в державній зраді.

РНБО вводить санкції проти Януковича, Азарова, Поклонської – дивіться відео