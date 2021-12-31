Відповідну інформацію з'явилась 31 грудня 2021 року. Про це написали на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва.
До теми Азаров оскаржив свій арешт в Україні через державну зраду
Суд зареєстрував позов Азарова
Позивач Микола Азаров подав позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України.
Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ,
– мовиться на сайті.
Остання полягає, на думку Азарова, у невнесення до РНБО пропозиції про скасування щодо нього санкцій.
Окрім того, прем'єр часів Януковича хоче зобов'язати СБУ внести до РНБО такі пропозиції. Зокрема мовиться про виключення пункту 2 з додатку першого рішення РНБО, де мовиться про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Санкції введені в дію указом Президента України від 9 квітня 2021 року.
Окрім того, Микола Азаров просить суд визнати:
- протиправною бездіяльність РНБО щодо неприйняття рішення про скасування санкцій щодо нього;
- а також зобов'язати Раду національної безпеки і оборони України ухвалити це рішення.
Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.
До речі, скандальний ОАСК 30 грудня відкрив провадження на вимогу Віктора Януковича. Він подав позов до Верховної Раді у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента.
Коротко про справу Миколи Азарова
- Колишньому прем'єру часів президента-втікача Віктора Януковича у березні 2021 року повідомили про підозру у вчиненні держзради. Рішення схвалили Офіс генпрокурора та ДБР. Рішення ухвалили через підписання Харківських угод.
- Саме завдяки діям Азарова, президент-утікач Янукович у 2010 році підписав документи в Харкові, згідно з якими, термін перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі подовжили з 2017 до 2042 року.
- 20 жовтня 2021 року Печерський районний суд міста Києва обрав Миколі Азарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Згодом у жовтні 2021 року Микола Азаров подав апеляцію на рішення суду про його заочний арешт через підозру в державній зраді.
РНБО вводить санкції проти Януковича, Азарова, Поклонської – дивіться відео