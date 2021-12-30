Деталі рішення ОАСК

Розгляд справи призначили на 10:15 16 лютого 2022 року. На засідання викличуть сторін.

До теми Швейцарія продовжила замороження активів Януковича

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України,

– розповіла Ольга Совгиря.

Нардепка та представниця парламенту у Конституційному Суді зазначила, що Янукович просить встановити, що у Ради не було повноважень усувати його з посади президента.

До речі, в ухвалі суду вказано, що адресою для листування із президентом-втікачем є Ростов-на-Дону.

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