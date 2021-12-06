Відповідний позов зареєстрували в Окружному адмінсуді Києва. Про це у телеграмі повідомила Ольга Совгиря, "слуга народу" та представниця парламенту в КСУ.

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Що не так із формулюванням позовних вимог

Совгиря уточнила, що справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності парламенту підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, але не ОАСК. Вона також зауважила, що у позові заявлено вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення".

Це може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог,

– пояснила нардепка.

Про наміри Януковича оскаржити усунення з посади глави держави його прессекретар Юрій Кірасір повідомив ще у листопаді. Тоді він цинічно заявив, що відповідне рішення депутати ухвалили "в ейфорії впевненості у своїй безкарності або страху перед шаленими озброєними радикалами".

Зверніть увагу! У червні адвокати Януковича подали скаргу в Київський апеляційний суд. Все через початок спеціального розслідування у справі про захоплення влади. Втім, вони отримали там відмову.

Хто розглядатиме справу

На сайті ОАСК вказано, що адміністративний позов від Януковича надійшов до них ще 29 листопада. Розглядатиме цю справу суддя Ігор Качур. Саме він відігравав одну з ключових ролей у скандалі з плівками Павла Вовка.

Крім цього, у 2004 році Качур був членом ЦВК, яка оголосила Януковича переможцем виборів. Пізніше чинний суддя був заступником міністра промислової політики в уряді майбутнього втікача.

Про гучні скандали судді Качура – у блозі "Правосуддя по-новому": дивіться відео 24 каналу