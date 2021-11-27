Інформацію про позов від ображеного Януковича на своїй сторінці оприлюднив його прессекретар. В опублікованому опусі мовиться, що президент-втікач не може змиритися з відстороненням.

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Водночас прессекретар "забув" нагадати, як у 2014 році Янукович втік до Ростова. Україна надсилала у Росію запит про екстрадицію Януковича. Однак наразі країна-агресорка тримає Януковича у себе.

Навіть адвокат втікача зізнався, що не бачив свого підзахисного від початку пандемії через коронавірус.

Київський апеляційний суд відмовив адвокатам

Позов Янукович подав до одіозного ОАСКу, відомого своїми скандальними рішеннями.

Тим часом влітку 2021 року Київський апеляційний суд відмовив адвокатам президента-втікача у відкритті справи через початок спецрозслідування у справі про захоплення влади.

Захисники Януковича намагалися подати апеляцію щодо судового рішення, яке, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, не підлягає оскарженню.

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