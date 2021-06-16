Київський апеляційний суд 16 червня відмовився відкривати провадження. У суді заявили, що адвокати подали апеляційну скаргу на рішення, яке не підлягає оскарженню.

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Суд не відкрив справу через скаргу адвокатів Януковича

У суді розповіли, що розглянули апеляційну скаргу захисника, який діє в інтересах Віктора Януковича. Скарга стосувалась ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва, яка дозволяє здійснити спеціальне досудове розслідування у кримінальній справі щодо Віктора Януковича.

Суддя відмовив відкрити провадження через те, що апеляційну скаргу подали на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в порядку статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Важливо! Президента-втікача звинувачують у захопленні державної влади. Справу відкрили за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Слідчі розслідують обставини захоплення президентом-втікачем держвлади в вересні – жовтні 2010 року.

Справа щодо Віктора Януковича: коротко