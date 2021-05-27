Раніше до Держбюджету надійшли гроші Януковича – 1,5 мільярда доларів. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі одного з українських телеканалів.

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Проте щодо цього питання ще тривають суди.

1,5 мільярда доларів "зайшли" до держбюджету. У нас йде судова справа щодо цих грошей,

– сказала Венедіктова.

Справа Януковича: що відомо

Ще у січні 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді та заочно засудили до 13 років в'язниці.

Офіс генерального прокурора розглядає можливість початку процедури екстрадиції президента-втікача.

Печерський районний суд Києва за клопотанням 4 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді заочного арешту.

Втім Київський апеляційний суд 16 листопада 2020 року скасував це рішення. У суді пояснили, що прокурор не довів факт оголошення Януковича у міжнародний розшук.

До речі, Апеляційний суд таки визнав законним тримання під вартою як запобіжного заходу.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування максимальних санкцій проти Януковича та його оточення. Такий указ глава держави підписав 9 квітня. Обмеження діятимуть безстроково.