Раніше до Держбюджету надійшли гроші Януковича – 1,5 мільярда доларів. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі одного з українських телеканалів.

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Проте щодо цього питання ще тривають суди.

1,5 мільярда доларів "зайшли" до держбюджету. У нас йде судова справа щодо цих грошей,
– сказала Венедіктова.

Справа Януковича: що відомо

  • Ще у січні 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді та заочно засудили до 13 років в'язниці.
  • Офіс генерального прокурора розглядає можливість початку процедури екстрадиції президента-втікача.
  • Печерський районний суд Києва за клопотанням 4 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді заочного арешту. 
  • Втім Київський апеляційний суд 16 листопада 2020 року скасував це рішення. У суді пояснили, що прокурор не довів факт оголошення Януковича у міжнародний розшук.
  • До речі, Апеляційний суд таки визнав законним тримання під вартою як запобіжного заходу.