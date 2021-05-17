З того часу, коли вінок завдав епічно-траурного удару експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу минуло вже 11 років. Це сталося в далекому 2010 році, коли в Україну "з братською дружбою" ще могли пхатися російські президенти.

Стався легендарний курйоз у 2010 році під час покладання квітів до пам'ятника Невідомому солдату в Києві. Тоді до столиці України приїхав тодішній президент Росії Дмитро Медведєв.

До речі 87% – готівка: у МЗС розповіли деталі повернення Україні мільярдів Януковича

Вінок впав на Януковича: хронологія

Янукович підійшов до вінка і показово нібито поправляв стрічки. Відзначимо, здійнявся сильний вітер і в такому "показовому поправлянні" не було ніякого сенсу.

Відтак президент-втікач спустився на одну сходинку вниз від вінка і схилив голову. І тоді сталося найепічніше.

Він протягом декількох секунд самостійно намагався боротися з вінком. Згодом до цього приєдналися охоронці і врятували його.

До слова, вінок, що стояв навпроти Медведєва, був незворушним. Проте до нього одразу ж підбігла охорона "про всякий" і стала тримати руками.

Характерно, що співробітники пресслужби Януковича намагалися тоді змусити журналістів видалити відео "атаки". І якби ЗМІ були "слухняними", такий шедевр епічних битв був би втраченим.

Навіть у сотий раз перегляду відео залишається смішним.

Янукович і вінок: дивіться відео

Меми про Януковича і битву з вінком

Легендарна битва Януковича і вінка стала одним з найвибуховіших сюжетів для мемотворців. Пропонуємо оглянути декілька найпопулярніших фотожаб.



Як воно було насправді у думках багатьох / Зображення з depo.ua



Навіть ялинковий монстр хотів натовкти пику Януковичу / Зображення "Української правди"



Інакше вона тобі вгаратає / Зображення Sashko0



Треба було щось скромніше одягати / Зображення з trinixy