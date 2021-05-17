Даже через 11 лет смешно: у эпического видео "Янукович и венок" годовщина
С тех пор, когда венок нанес эпически-траурный удар экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу прошло уже 11 лет. Это произошло в далеком 2010 году, когда в Украину "с братской дружбой" еще могли лезть российские президенты.
Источник:24 канал
Произошел легендарный курьез в 2010 году во время возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в Киеве. Тогда в столицу Украины приехал тогдашний президент России Дмитрий Медведев.
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Венок упал на Януковича: хронология
- Янукович подошел к венку и показательно якобы поправлял ленты. Отметим, что поднялся сильный ветер и в таком "показательном поправление" не было никакого смысла.
- Потом президент-беглец спустился на одну ступеньку вниз от венка и склонил голову. И тогда произошло самое эпичное.
- Он в течение нескольких секунд самостоятельно пытался бороться с венком. Впоследствии к этому присоединились охранники и спасли его.
- К слову, венок, который стоял напротив Медведева, был непреклонен. Однако к нему сразу же подбежала охрана "на всякий" и стала держать руками.
- Характерно, что сотрудники пресс-службы Януковича пытались тогда заставить журналистов удалить видео "атаки". И если бы СМИ были "послушными", такой шедевр эпической битвы был бы утерян.
Даже в сотый раз просмотра видео остается смешным.
Янукович и венок: смотрите видео
Мемы о Януковиче и битву с венком
Легендарная битва Януковича и венка стала одним из самыъ взрывных сюжетов для мемотворцов. Предлагаем посмотреть несколько самых популярных фотожаб.
Как оно было на самом деле в мыслях многих / Картинки с depo.ua
Даже еловый монстр хотел набить морду Януковичу / Картинки "Украинской правды"
Иначе она тебе наваляет / Фотографии Sashko0
Надо было что-то скромнее одевать / Картинки от trinixy
Именно поэтому его венок был невозмутимым / Картинки от trinixy
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