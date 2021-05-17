С тех пор, когда венок нанес эпически-траурный удар экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу прошло уже 11 лет. Это произошло в далеком 2010 году, когда в Украину "с братской дружбой" еще могли лезть российские президенты.

Произошел легендарный курьез в 2010 году во время возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в Киеве. Тогда в столицу Украины приехал тогдашний президент России Дмитрий Медведев.

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Венок упал на Януковича: хронология

Янукович подошел к венку и показательно якобы поправлял ленты. Отметим, что поднялся сильный ветер и в таком "показательном поправление" не было никакого смысла.

Потом президент-беглец спустился на одну ступеньку вниз от венка и склонил голову. И тогда произошло самое эпичное.

Он в течение нескольких секунд самостоятельно пытался бороться с венком. Впоследствии к этому присоединились охранники и спасли его.

К слову, венок, который стоял напротив Медведева, был непреклонен. Однако к нему сразу же подбежала охрана "на всякий" и стала держать руками.

Характерно, что сотрудники пресс-службы Януковича пытались тогда заставить журналистов удалить видео "атаки". И если бы СМИ были "послушными", такой шедевр эпической битвы был бы утерян.

Даже в сотый раз просмотра видео остается смешным.

Янукович и венок: смотрите видео

Мемы о Януковиче и битву с венком

Легендарная битва Януковича и венка стала одним из самыъ взрывных сюжетов для мемотворцов. Предлагаем посмотреть несколько самых популярных фотожаб.



Как оно было на самом деле в мыслях многих / Картинки с depo.ua



Даже еловый монстр хотел набить морду Януковичу / Картинки "Украинской правды"



Иначе она тебе наваляет / Фотографии Sashko0



Надо было что-то скромнее одевать / Картинки от trinixy