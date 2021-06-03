Як пояснили в Офісі генпрокурора, таке рішення суду дозволяє стороні обвинувачення проводити розслідування проти Януковича навіть за його відсутності.

Важливо Участь Януковича у розгляді справи про держзраду необов'язкова, – Верховний суд

Уточнюється, що у межах провадження слідчі розслідуватимуть обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року експрезидентом дій, якими він фактично збільшив обсяг своїх владних повноважень. Януковича звинувачують за статтею 109 про захоплення державної влади.

Зауважимо, що раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу у вчиненні державної зради через підписання з Росією у 2010 році Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Справи проти Януковича

Варто вказати, що після втечі експрезидента до Росії у 2014 році українські правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Так, Янукович фігурує у справах:

про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя",

фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони",

злочини проти майданівців,

численні тяжкі економічні злочини та хабар,

замаскований під винагороду за авторські книжки.

Ще 4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

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