Как пояснили в Офисе генпрокурора, такое решение суда позволяет стороне обвинения проводить расследование против Януковича даже в его отсутствие.
Важно Участие Януковича в рассмотрении дела о госизмене необязательно, – Верховный суд
Уточняется, что в рамках производства следователи будут расследовать обстоятельства совершения в сентябре – октябре 2010 года экс-президентом действий, которыми он фактически увеличил объем своих властных полномочий. Януковича обвиняют по статье 109 о захвате государственной власти.
Заметим, что ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу в совершении государственной измены из-за подписания с Россией в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.
Дела против Януковича
Стоит указать, что после побега экс-президента в Россию в 2014 году украинские правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Так, Янукович фигурирует в делах:
- о незаконном завладении резиденциями "Межигорье" и "Сухолучье",
- фальсификацию результатов голосований за "диктаторские законы",
- преступления против майдановцев,
- многочисленные тяжкие экономические преступления и взятка,
- замаскирован под вознаграждение за авторские книги.
Еще 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от выполнения своих обязанностей и сбежал из страны.
Больше про дело о госизмене
- В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным по статье "Государственная измена" и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Также судья объявил, что сторона обвинения доказала, что Янукович способствовал России в ведении агрессивной войны против Украины.
- 4 мая 2020 года Печерский районный суд города Киева заочно арестовал беглого президента сроком на 2 месяца по делу об узурпации власти.