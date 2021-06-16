Киевский апелляционный суд 16 июня отказался открывать производство. В суде заявили, что адвокаты подали апелляционную жалобу на решение, которое не подлежит обжалованию.

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Суд не открыл дело по жалобе адвокатов Януковича

В суде рассказали, что рассмотрели апелляционную жалобу защитника, который действует в интересах Виктора Януковича. Жалоба касалась определения следственного судьи Шевченковского районного суда Киева, которая позволяет осуществить специальное досудебное расследование по уголовному делу в отношении Виктора Януковича.

Судья отказался открыть производство из-за того, что апелляционную жалобу подали на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в порядке статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Важно! Президента-беглеца обвиняют в захвате государственной власти. Дело открыли за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Следователи расследуют обстоятельства захвата президентом-беглецом госвласти в сентябре – октябре 2010 года.

Дело в отношении Виктора Януковича: коротко