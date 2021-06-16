Киевский апелляционный суд 16 июня отказался открывать производство. В суде заявили, что адвокаты подали апелляционную жалобу на решение, которое не подлежит обжалованию.
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Суд не открыл дело по жалобе адвокатов Януковича
В суде рассказали, что рассмотрели апелляционную жалобу защитника, который действует в интересах Виктора Януковича. Жалоба касалась определения следственного судьи Шевченковского районного суда Киева, которая позволяет осуществить специальное досудебное расследование по уголовному делу в отношении Виктора Януковича.
Судья отказался открыть производство из-за того, что апелляционную жалобу подали на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в порядке статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Дело в отношении Виктора Януковича: коротко
- В июне 2021 года Шевченковский районный суд Киева разрешил осуществлять специальное досудебное расследование в отношении президента-беглеца Виктора Януковича.
- В мае 2020 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Януковичу – его заочно арестовали на срок в 2 месяца по делу о захвате власти.
- В конце мая Россия отказала в экстрадиции Януковича, но Офис генпрокурора готовит повторное обращение.
- Стоит отметить, что виновным в государственной измене Януковича признали еще в января 2019 года и заочно приговорили к 13 годам тюрьмы.