"Украина со своей стороны не делает достаточно"
Политолог Максим Джигун говорит, что "это не новость, поскольку отмена санкций из окружения Януковича и его авторитарного режима происходит в течение длительного времени".
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Вспомните решение об отмене санкций с Азарова, Табачника и других министров, работавших в правительстве Азарова. И этот процесс происходит не первый и не второй год. Начиная с 2018 года постепенно европейские институты отказываются от тех санкций и это, увы, логично. Украина со своей стороны не делает достаточно для того, чтобы тех людей осудить, вернуть в Украину и дать им соответствующее наказание,
– говорит эксперт.
По словам Максима Джигуна, все санкции, которые накладываются, – это "скорее политическая, а не юридическая история". Это знак солидарности европейских организаций и институтов с Украиной, говорит эксперт.
Когда этот вопрос был крайне актуальным и Украина давила на Запад, чтобы они были солидарны, то они принимали соответствующие решения. Украина выходит из фокуса европейцев и они понимают, что для них этот вопрос не является приоритетом,
– добавил политолог.
Политолог Максим Джигун / Фото – фейсбук Максима Джигуна
Джигун отмечает, что в случае, когда государство Украина не доводит дела до логического завершения, то "ЕС они тем более не нужны".
Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться, если Украина не сможет доказать того, что это вопрос чести и достоинства для нас. Не последнюю роль здесь играют и политические процессы в Украине, которые происходят: борьба с коррупцией, очистки различных ветвей власти, судебная реформа,
– рассказал политолог.
В чем опасность прецедента?
Такое решение суда ЕС может быть очень опасным. Об этом в эфире 24 каналу сообщил эксперт по вопросам правовой политики Максим Костецкий. По его словам, такое решение может быть вызвано как прецедент для отмены всех решений Совета ЕС по санкциям в отношении бывших украинских топ-чиновников. Речь идет не только о приспешниках Януковича, но и непосредственно о свежих санкциях против Януковича.
Опасность, согласно этому решению, очень серьезная. Проблема в том, что впервые появился прецедент решения Европейского суда, которым отменили решение Совета ЕС о введении санкций против украинских бывших должностных лиц,
– говорит Костецкий.
Эксперт по вопросам правовой политики Максим Костецкий / Фото – Радио Свобода
Как сокращались санкции в отношении окружения Януковича?
Политолог Максим Джигун говорит, что снятие санкций использовали и к Виктору Януковичу. Так, под санкциями до сих пор остаются экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бизнесмен Сергей Курченко и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.
В 2019 году Евросоюз снял санкции с Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента Януковича. В марте 2020 года из санкционного списка исключили экс-премьера времен Януковича Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. 4 марта 2021 года Совет Евросоюза снял также санкции с бывшего вице-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Санкции, касающиеся территориальной целостности, состоят из запрета на получение виз и замораживания активов. Они были впервые введены после того, как Россия в марте 2014 года оккупировала украинский Крым, и усилены в течение последующих лет, в течение которых Кремль продолжал поддерживать боевиков на востоке Украины.
В списке есть такие люди, как бывший вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин, руководитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и ведущий государственного телевидения Дмитрий Киселев.
"С Табачника, Азарова и остальных топ-чиновников сняли санкции. И теперь они имеют значительно больше возможностей в Европе. Поэтому, конечно, это будет повторяться. Мне это похоже на решение о люстрации. После него многие обращались в европейские судебные институты. Здесь может быть похожая система и это будут использовать", – пояснил он.
К тому же, я не исключаю, что они не только отменят санкции, под которыми есть, но и получат все основания для возвращения в Украину и компенсацию от государства, которая якобы их незаконно осудило. Хотя это нонсенс и неправда, но из-за слабой позиции государства они имеют все основания это сделать,
– добавил эксперт.
Эксперт отмечает, что многие топ-чиновники времен Януковича были люстрированы. После чего они восстановились на должностях, получили компенсации и дальше получают средства из государственного бюджета Украины. По его словам, со стороны Януковича и его сына, также могли действовать лоббистские силы. Юристы беглого президента, говорит эксперт, выстроили правильную систему защиты. В то же время, с украинской стороны было много пробелов по проведению судебных заседаний.
В 2014 году была политическая целесообразность, необходимо было дать какой-то приговор и показать украинцам, что "мы осудили бывшего президента, который был бандитом". Но, фактически, по такими поспешным решениям, где не учтены все факторы и не соблюдены все процедуры, потом легче обратиться в западные институты,
– подчеркнул политолог.
"Нет системности и доверия к украинским судам"
Максим Джигун отмечает, что вопрос снятия санкций также зависит от международной позиции Украины в мире. На сегодня она, говорит эксперт, довольно слаба. "Мы это видим в разных направлениях: в отношениях с США, где мы прибегаем уже к всевозможным ультиматумам, требованиям ПДЧ и НАТО. Так же и в европейском направлении. Европейцам не хватает системности и доверия к нашей судебной ветви. Им не хватает аргументов, почему наши суды – честные и их решения можно сравнивать с решением ЕС", – добавил он.
Пока Украина не сделает эту тему важной для Европы и не убедит их, что осуждение таких деятелей, как Янукович, которые узурпировали власть и стали авторитарными лидерами, которые действовали в системе беззакония и что это тот прецедент, который нужно делать невозможным на европейском континенте, до тех пор никакой реакции не будет,
– говорит Джигун.
Политолог, независимый эксперт Игорь Хсив говорит, что Генпрокуратура, которая вела эти дела, "сделала все возможное и невозможное для того, чтобы эти санкции были отменены".
Украина предоставляет документы в Европейский суд. Материалы дела сознательно формируются таким образом, чтобы реальные доказательства не попадали. Они выбрасываются из дела тем или иным образом. А те доказательства, которые являются сомнительными и которые легко опровергнуть, они наоборот подшиваются в дело. Это известная схема, как разваливаются дела,
– говорит Хсив.
Европейский Союз, говорит эксперт, работает по четким формальным процедурам, со всеми нормами и правилами. То есть, суд рассматривает доказательства, которые им предоставляет украинская прокуратура.
Это дело разваливают на стадии формирования здесь, в Украине. Это делалось не только в отношении Януковича, но и всех остальных, с которых уже сняли аресты и вернули средства. В том санкционном списке уже почти никого не осталось,
– говорит политолог.
"Санкции постепенно снимались, деньги им возвращались. А в Украину практически ничего не было возвращено из того, что было награблено, вывезено за границу. Эти средства были заморожены и ждали решения по существу в судах. Сейчас все это возвращается грабителям. Это очередной позор украинской власти и суда. Это такая игра в поддавки, которой в Украине занимаются в отношении бывших коррупционеров уже очень много лет", – добавил эксперт.
Контекст
- 9 июня в Люксембурге суд вынес решение, что Европейскому совету “не удалось продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту было соблюдено в уголовном процессе” украинской власти.
- К Януковичу и его сыну продолжают применяться ограничительные меры ЕС, основанные на законодательных актах, принятых в 2021 году из-за измененных причин. То есть, решение суда по аннулированию старых санкций касается тех, которые уже утратили силу. И это прецедент.