Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пропагандиста в эфире российского телеканала.

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Почему заявление Азарова противоречит здравому смыслу

Так, Николай Азаров в эфире высказал невероятное предположение: мол, чешский писатель Ярослав Гашек стал "жертвой бандеровцев". Вот только умер он в 1923 году в Чехословакии, когда Степану Бандере исполнилось всего 14 лет.

Да, пропагандист говорил это в контексте того, что Киев, якобы, взял на вооружение "бандеровские методы".

Киевский режим взял на вооружение методы аттентата (умышленное убийство политика – 24 Канал). Это бандеровские методы, когда, например, Ярослава Гашека объявили врагом украинского народа, и жесткого на глазах у семьи зарубили топором,

– убеждает Азаров.

Интересно, что недавно Николай Азаров стал академиком Российской академии наук. Это беспрецендентный случай, когда звание присвоили тому, кто имеет нулевой коэффициент Хирша. Азаров не имеет никаких научных публикаций, также о нем нет информации в базе Scopus, которая отслеживает цитируемость статей ученых