Азербайджан и Армения одновременно проведут параллельные военные учения
В Армении анонсировали, что будут проводить военные учения. Вместе с этим, оперативно-тактические учения с привлечением войск собирается провести и Азербайджан.
Источник:Минобороны Армении
Учения должны начаться уже со следующей недели, с 15 марта. Они состоятся под руководством министров обороны стран.
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Учения в Армении
В армянском Министерстве обороны заявили, что тактические и профессиональные маневры на всех оперативных направлениях с привлечением комбинированных вооруженных групп и специальных сил будут проводить в соответствии с планом.
В учениях примут участие:
- 7 500 солдат,
- 200 ракетных и артиллерийских установок,
- более 150 антитанковых установок,
- примерно 100 бронированных автомобилей,
- более 90 установок противовоздушной обороны и самолеты.
Учения в Азербайджане
10 марта Министерство обороны Азербайджана также анонсировало планы провести военные учения с 15 по 18 марта.
К учениям привлекут:
- до 10 000 солдат,
- почти 100 танков и других типов бронированных автомобилей,
- до 200 ракетных и артиллерийских установок различного калибра,
- до 30 самолетов и дронов разных типов.
Конфликт Армении и Азербайджана: главное
- Вооруженный конфликт между государствами возобновился в конце сентября 2020 года. Боевые действия продолжались в течение 44 дней.
- Впоследствии Баку и Ереван подписали соглашение о перемирии.
- В Армении его восприняли как капитуляцию. Люди вышли на протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
- В Азербайджане устроили парад Победы.
- 12 декабря 2020 года произошел первый случай нарушения режима прекращения огня с момента завершения конфликта.
- Пашинян считает, что конфликт до сих пор не исчерпан, потому что стороны не договорились относительно обмена пленными и телами погибших.
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