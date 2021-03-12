В Армении анонсировали, что будут проводить военные учения. Вместе с этим, оперативно-тактические учения с привлечением войск собирается провести и Азербайджан.

Учения должны начаться уже со следующей недели, с 15 марта. Они состоятся под руководством министров обороны стран.

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Учения в Армении

В армянском Министерстве обороны заявили, что тактические и профессиональные маневры на всех оперативных направлениях с привлечением комбинированных вооруженных групп и специальных сил будут проводить в соответствии с планом.

В учениях примут участие:

7 500 солдат,

200 ракетных и артиллерийских установок,

более 150 антитанковых установок,

примерно 100 бронированных автомобилей,

более 90 установок противовоздушной обороны и самолеты.

Учения в Азербайджане

10 марта Министерство обороны Азербайджана также анонсировало планы провести военные учения с 15 по 18 марта.

К учениям привлекут:

до 10 000 солдат,

почти 100 танков и других типов бронированных автомобилей,

до 200 ракетных и артиллерийских установок различного калибра,

до 30 самолетов и дронов разных типов.

Справка. 9 ноября 2020 года стороны конфликта в Нагорном Карабахе заключили при посредничестве России мирное соглашение, завершившее шестинедельную войну. Согласно документу, в зону конфликта отправили 2 тысячи российских миротворцев.

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