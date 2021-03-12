У Вірменії анонсували, що проводитимуть військові навчання. Разом з цим, оперативно-тактичні навчання із залученням військ збирається провести і Азербайджан.

Навчання мають початися вже з наступного тижня, від 15 березня. Вони відбудуться під керівництво міністрів оборони країн.

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Навчання у Вірменії

У вірменському Міністерстві оборони заявили, що тактичні й професійні маневри на всіх оперативних напрямках із залученням комбінованих збройних груп та спеціальних сил проводитимуть згідно з планом.

В навчаннях візьмуть участь:

7 500 солдатів,

200 ракетних та артилерійських установок,

понад 150 антитанкових установок,

приблизно 100 броньованих автомобілів,

понад 90 установок протиповітряної оборони та літаки.

Навчання в Азербайджані

10 березня Міністерство оборони Азербайджану також анонсувало про плани провести військові навчання 15 – 18 березня.

До навчань залучать:

до 10 000 солдатів,

майже 100 танків та інших типів броньованих автомобілів,

до 200 ракетних та артилерійських установок різного калібру,

до 30 літаків та дронів різних типів.

Довідка. 9 листопада 2020 року сторони конфлікту в Нагірному Карабаху уклали за посередництва Росії мирну угоду, яка завершила шеститижневу війну. Згідно з документом, у зону конфлікту відправили 2 тисячі російських миротворців.

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