Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что недавно прошла историческая встреча президента Азербайджана Алиева с Эрдоганом.

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Они объявили о создании объединенной армии, азербайджанская армия является неотъемлемой частицей турецкой, отметил публицист.

А если мы помним – Турция является членом НАТО и достаточно мощным. Фактически Азербайджан также действующий член НАТО,

– объясняет Андрей Пионтковский.

Он также добавил, что почему-то в России упорно закрывают на это глаза.

"А вот пол Украины россияне почему-то решили уничтожить просто за то, что вы только подумали о том, чтобы присоединиться к НАТО", – резюмирует публицист.

Поддержка Украины от Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что глава Азербайджана Ильхам Алиев всегда поддерживал и поддерживает Украину, а страна оказывает гуманитарную и медицинскую помощь.

В то же время, Зеленский понимает, что с точки зрения вооружения Азербайджану сложно помогать Украине. Все из-за Нагорного Карабаха с историческими и сложными вопросами.

Также Азербайджан поддержал украинских аграриев – страна выделила немало горючего, чтобы те провели посевную.

Азербайджан может обеспечить газом Европу и Турцию

В Азербайджане заговорили о расширении Южного газового коридора. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он сообщил, что запасы газа Азербайджана в Каспийском море составляют 2,6 триллиона кубометров. Этого, как утверждает министр, достаточно, чтобы обеспечить Азербайджан, Европу и Турцию.

Россия ворует украинское зерно и блокирует порты

На Россию и Украину приходится около трети мировых поставок пшеницы. Поэтому экспорт аграрной продукции важен для наполнения бюджета Украины, а Россия пытается ослабить экономику Украины, поэтому не дает экспортировать зерновые, блокирует украинские порты в Черном море, лишила Украину выхода к Азовому морю и разрушает железнодорожную инфраструктуру.

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