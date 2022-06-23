Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що нещодавно відбулась історична зустріч президента Азербайджану Алієва із Ердоганом.

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Вони оголосили про створення об'єднаної армії, відтак азербайджанська армія є невід'ємною частинкою турецької, зазначив публіцист.

А якщо ми пам'ятаємо – Туреччина є членом НАТО і доволі потужним. Фактично, Азербайджан також діючий член НАТО,

– пояснює Андрій Піонтковський.

Він також додав, що чомусь у Росії вперто заплющують на це очі.

"А от пів України росіяни чомусь вирішили знищити просто за те, що ви лиш подумали про те, аби доєднатися до НАТО", – резюмує публіцист.

Підтримка України від Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський раніше сказав, що очільник Азербайджану Ільхам Алієв завжди підтримував і підтримує Україну, а країна надає гуманітарну та медичну допомогу.

Водночас Зеленський розуміє, що з точки зору озброєння Азербайджану складно допомагати Україні. Все через Нагірний Карабах з історичними та складними запитаннями.

Також Азербайджан підтримав українських аграріїв – країна виділила чимало пального, аби ті провели посівну.

Азербайджан може забезпечити газом Європу і Туреччину

В Азербайджані заговорили про розширення Південного газового коридору. Про це заявив міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.

Він повідомив, що запаси газу Азербайджану у Каспійському морі складають 2,6 трильйона кубометрів. Цього, як стверджує міністр, достатньо, щоб забезпечити Азербайджан, Європу та Туреччину.

Росія краде українське зерно та блокує порти

На Росію та Україну припадає майже третина світових поставок пшениці. Тому експорт аграрної продукції важливий для наповнення бюджету України, а Росія намагається послабити економіку України, через це не дає експортувати зернові, блокує українські порти в Чорному морі, позбавила Україну виходу до Азовського моря та руйнує залізничну інфраструктуру.

Стрім із Андрієм Піонтковським: дивіться відео