В Нагорном Карабахе снова начались бои: есть убитые и раненые

Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Активные военные действия уже начались.

Азербайджан вдохновился примером Украины и решил освободить свои земли от оккупантов. Бои уже начались, а русским "миротворцам" больше не удается ни на кого нагонять страх.

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Азербайджан проводит антитеррористическую операцию

Так называемое "министерство обороны" Нагорно-Карабахской республики заявило о том, что Азербайджан нарушил режим тишины и атаковал их позиции. Минобороны российских оккупантов также заявило о прилетах "в зоне ответственности их миротворцев".

Азербайджану не понравились высказывания Армении по Лачинскому району, они были расценены как грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Была объявлена антитеррористическая операция "Возмездие". Так называемые руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики уже заявили о погибших и раненых, Азербайджан сообщал о гибели одного солдата.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что боевые действия велись на территории, где находится "миротворческий контингент" из россии. Согласно предварительной информации, там в Лачинском районе находилось до 2 тысяч российских оккупантов.

Квазиреспублика Нагорный Карабах объявила о частичной мобилизации. Соответствующий указ подписал так называемый президент Араик Арутюнян

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