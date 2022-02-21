О соответствующем решении сообщил начальник отдела специальных расследований азербайджанской военной прокуратуры, старший советник юстиции Эмиль Тагиев.

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В чем подозревают политиков

Он пояснил, что с февраля 1988 года Кочарян и Саргсян с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами собирали и проводили в Карабахе собрание работников армянской национальности в организациях и учреждениях.

Поскольку они пропагандируют, что Карабах принадлежит армянам и в нем должны жить только армяне, а также призывают к выселении азербайджанцев из этой территории, поджогу их домов, они были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск,

– пояснил Эмиль Тагиев.

Обратите внимание! Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе продолжается уже десятки лет, но новый его этап вспыхнул 27 сентября 2020 года.

Что известно о новом обострении

После обострения активные бои продолжались 44 дня – до ноября. Тогда обе страны при участии России подписали соглашение о перемирии. В Ереване этот шаг назвали капитуляцией.

В Армении – вспыхнули массовые акции протеста, но активные боевые действия в регионе все-таки прекратились.

С лета 2021 года стороны периодически обмениваются обвинениями в провокациях и обстрелами.

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