О соответствующем решении сообщил начальник отдела специальных расследований азербайджанской военной прокуратуры, старший советник юстиции Эмиль Тагиев.
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В чем подозревают политиков
Он пояснил, что с февраля 1988 года Кочарян и Саргсян с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами собирали и проводили в Карабахе собрание работников армянской национальности в организациях и учреждениях.
Поскольку они пропагандируют, что Карабах принадлежит армянам и в нем должны жить только армяне, а также призывают к выселении азербайджанцев из этой территории, поджогу их домов, они были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск,
– пояснил Эмиль Тагиев.
Что известно о новом обострении
- После обострения активные бои продолжались 44 дня – до ноября. Тогда обе страны при участии России подписали соглашение о перемирии. В Ереване этот шаг назвали капитуляцией.
- В Армении – вспыхнули массовые акции протеста, но активные боевые действия в регионе все-таки прекратились.
- С лета 2021 года стороны периодически обмениваются обвинениями в провокациях и обстрелами.