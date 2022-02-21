Про відповідне рішення повідомив начальник відділу спеціальних розслідувань азербайджанської військової прокуратури, старший радник юстиції Еміль Тагієв.
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У чому підозрюють політиків
Він пояснив, що з лютого 1988 року Кочарян та Саргсян з метою розпалювання національної ворожнечі, ненависті між азербайджанським та вірменським народами збирали та проводили у Карабаху збори працівників вірменської національності в організаціях й установах.
Оскільки вони пропагують, що Карабах належить вірменам і в ньому мають жити лише вірмени, а також закликають до виселення азербайджанців із цієї території, підпалу їхніх будинків, вони були притягнуті до кримінальної відповідальності за відповідними статтями Кримінального кодексу та оголошені у розшук,
– пояснив Еміль Тагієв.
Що відомо про нове загострення
- Після загострення активні бої тривали 44 дні – до листопада. Тоді обидві країни за участі Росії підписали угоду про перемир'я. В Єревані цей крок назвали капітуляцією.
- У Вірменії – спалахнули масові акції протесту, але активні бойові дії у регіоні таки припинились.
- З літа 2021 року сторони періодично обмінюються звинуваченнями у провокаціях і обстрілами.