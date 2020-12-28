Азербайджан сообщил о гибели своего военного в Нагорном Карабахе: детали
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что один из военнослужащих страны погиб в Нагорном Карабахе. Смертельное ранение солдат получил в результате нападения армянской группировки.
Армения факт нападения опровергает
Нападение произошло около 15: 30 27 декабря. Об этом ведомство проинформировало в своем сообщении в твиттере.
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На подразделение азербайджанской армии, который двигался в направлении села Агдам, напала группировка из 6 армян.
В результате нападения погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Ганбари Эльмир Раиль, а солдат Алиев Эмин Сулейман получил ранения,
– заявили в министерстве обороны Азербайджана.
Всех нападавших уничтожили
Азербайджанские военные всех нападавших уничтожили. В Ереване этот факт не подтверждают, а заявляют, что никаких подобных инцидентов не было.
Отметим, что Азербайджан сообщил о якобы возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе еще 28 декабря. Столкновения зафиксировали в Гадрутском и Ходжавендском районах, а также в Зангелане.
Эту информацию распространили российские СМИ. Однако Армения уверяет, что это лишь провокации.
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