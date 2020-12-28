Министерство обороны Азербайджана сообщило, что один из военнослужащих страны погиб в Нагорном Карабахе. Смертельное ранение солдат получил в результате нападения армянской группировки.

Армения факт нападения опровергает

Нападение произошло около 15: 30 27 декабря. Об этом ведомство проинформировало в своем сообщении в твиттере.

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На подразделение азербайджанской армии, который двигался в направлении села Агдам, напала группировка из 6 армян.

В результате нападения погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Ганбари Эльмир Раиль, а солдат Алиев Эмин Сулейман получил ранения,

– заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Всех нападавших уничтожили

Азербайджанские военные всех нападавших уничтожили. В Ереване этот факт не подтверждают, а заявляют, что никаких подобных инцидентов не было.

Отметим, что Азербайджан сообщил о якобы возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе еще 28 декабря. Столкновения зафиксировали в Гадрутском и Ходжавендском районах, а также в Зангелане.

Эту информацию распространили российские СМИ. Однако Армения уверяет, что это лишь провокации.

soldier Ganbarov Elmir Rayil was killed and soldier Aliyev Emin Suleyman has been injured. As a result of the actions taken, all six members of the illegal Armenian armed group were annihilated. If such a case would happen again, the Azerbaijan Army will take firm measures. — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) December 28, 2020

Обратите внимание! Азербайджан и Армения 10 ноября подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Мониторинг за соблюдением режима тишины должны совместно осуществлять Турция и Россия. В регион ввели российских миротворцев.