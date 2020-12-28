Азербайджан повідомив про загибель свого військового у Нагірному Карабасі: деталі
Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що один із військовослужбовців країни загинув у Нагірному Карабаху. Смертельне поранення солдат отримав в результаті нападу вірменського угрупування.
Вірменія факт нападу спростовує
Напад стався близько 15:30 27 грудня. Про це відомство проінформувало у своєму дописі у твіттері.
До теми У Нагірному Карабасі поновилися бойові дії, є жертви, – ЗМІ
На підрозділ азербайджанської армії, що рухався в напрямку села Агдам, напало угрупування з 6 вірмен.
В результаті нападу загинув військовослужбовець азербайджанської армії солдат Ганбарі Ельмір Раїль, а солдат Алієв Емін Сулейман отримав поранення,
– заявили в міністерстві оборони Азерабайджану.
Усіх нападників знищили
Азербайджанські військові усіх нападників знищили. У Єревані цей факт не підтверджують, а заявляють, що жодних подібних інцидентів не було.
Зазначимо, що Азербайджан повідомив про начебто відновлення бойових дій у Нагірному Карабасі ще 28 грудня. Зіткнення зафіксували у Гадрутському і Ходжавендському районах, а також у Зангелані.
Цю інформацію поширили російські ЗМІ. Проте Вірменія запевняє, що це – лише провокації.
Поділитися новиною