Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що один із військовослужбовців країни загинув у Нагірному Карабаху. Смертельне поранення солдат отримав в результаті нападу вірменського угрупування.

Вірменія факт нападу спростовує

Напад стався близько 15:30 27 грудня. Про це відомство проінформувало у своєму дописі у твіттері.

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На підрозділ азербайджанської армії, що рухався в напрямку села Агдам, напало угрупування з 6 вірмен.

В результаті нападу загинув військовослужбовець азербайджанської армії солдат Ганбарі Ельмір Раїль, а солдат Алієв Емін Сулейман отримав поранення,

– заявили в міністерстві оборони Азерабайджану.

Усіх нападників знищили

Азербайджанські військові усіх нападників знищили. У Єревані цей факт не підтверджують, а заявляють, що жодних подібних інцидентів не було.

Зазначимо, що Азербайджан повідомив про начебто відновлення бойових дій у Нагірному Карабасі ще 28 грудня. Зіткнення зафіксували у Гадрутському і Ходжавендському районах, а також у Зангелані.

Цю інформацію поширили російські ЗМІ. Проте Вірменія запевняє, що це – лише провокації.

soldier Ganbarov Elmir Rayil was killed and soldier Aliyev Emin Suleyman has been injured. As a result of the actions taken, all six members of the illegal Armenian armed group were annihilated. If such a case would happen again, the Azerbaijan Army will take firm measures. — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) December 28, 2020

Зверніть увагу! Азербайджан та Вірменія 10 листопада підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Моніторинг за дотриманням режиму тиші мають спільно здійснювати Туреччина та Росія. У регіон ввели російських миротворців.