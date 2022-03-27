25 марта состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с главой Минобороны России Шойгу. Стороны обсудили ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, где временно дислоцирован российский контингент.

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Минобороны Азербайджана призывает Россию обеспечить полный вывод остатков армянской армии.

В Азербайджане также подчеркнули, что не существует такой административно-территориальной единицы, как "Нагорный Карабах". А название села, что упоминается в заявлении, не Фурух, а Фаррух.

В Баку также заявили, что не нарушали положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в отличие от Армении.

Обратите внимание! В настоящее время границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям.

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