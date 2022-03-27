25 березня відбулася телефонна розмова міністра оборони Азербайджану генерал-полковника Закіра Гасанова з главою Міноборони Росії Шойгу. Сторони обговорили ситуацію у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці, де тимчасово дислокований російський контингент.
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Міноборони Азербайджану закликає Росію забезпечити повне виведення залишків вірменської армії.
В Азербайджані також наголосили, що не існує такої адміністративно-територіальної одиниці, як "Нагірний Карабах". А назва села, що згадується у заяві, не Фурух, а Фаррух.
У Баку також заявили, що не порушували положень тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року, на відміну від Вірменії.
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