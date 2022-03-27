25 березня відбулася телефонна розмова міністра оборони Азербайджану генерал-полковника Закіра Гасанова з главою Міноборони Росії Шойгу. Сторони обговорили ситуацію у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці, де тимчасово дислокований російський контингент.

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Міноборони Азербайджану закликає Росію забезпечити повне виведення залишків вірменської армії.

В Азербайджані також наголосили, що не існує такої адміністративно-територіальної одиниці, як "Нагірний Карабах". А назва села, що згадується у заяві, не Фурух, а Фаррух.

У Баку також заявили, що не порушували положень тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року, на відміну від Вірменії.

Зверніть увагу! Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок.

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