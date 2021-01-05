Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей страны. Глава государства также распорядился восстановить историческую часть города и отремонтировать мечеть.

Кроме того, в Шуше планируют снова проводить традиционные культурные мероприятия. Об этом сообщает Итерфакс-Азербайджан.

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Шуша – культурная столица Азербайджана

Такое заявление президент Алиев сделал 5 января во время видеоконференции с новым министром культуры Анаром Керимовым.

Шуша этого стоит. Считаю, что она может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона,

– сказал глава государства.

Он добавил, что в городе уже начались работы по восстановлению. Туда отправлены многие специалисты, которые должны провести ревизию жилого фонда, исторических памятников и оценить нанесенный ущерб. После этого начнут реставрационные работы, чтобы восстановить исторический облик города.

Важно! Азербайджанская армия 8 ноября 2020 года взяла под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе после 28 лет оккупации Арменией.

Что еще Алиев приказал сделать

Президент также поручил отремонтировать мечеть и вернуть ее первоначальный вид.

Восстановить в Шуше поэтические дни Вагифа и фестиваль "Хары Бюльбюль". Президент ожидает, что эти мероприятия пройдут уже в этом году.

Построить международный аэропорт во взятом под контроль Азербайджаном городе Физули. В этом году по меньшей мере должна быть готовой взлетно-посадочная полоса, которая позволит приглашать иностранных гостей.

Алиев также поручил составить список всех объектов культуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Обратите внимание! Боевые действия в пределах карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и РФ приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и введении в регион миротворцев. Ряд территорий в регионе перешли под контроль Азербайджана.