Город Шуша: в Азербайджане появилась новая культурная столица
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей страны. Глава государства также распорядился восстановить историческую часть города и отремонтировать мечеть.
Кроме того, в Шуше планируют снова проводить традиционные культурные мероприятия. Об этом сообщает Итерфакс-Азербайджан.
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Шуша – культурная столица Азербайджана
Такое заявление президент Алиев сделал 5 января во время видеоконференции с новым министром культуры Анаром Керимовым.
Шуша этого стоит. Считаю, что она может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона,
– сказал глава государства.
Он добавил, что в городе уже начались работы по восстановлению. Туда отправлены многие специалисты, которые должны провести ревизию жилого фонда, исторических памятников и оценить нанесенный ущерб. После этого начнут реставрационные работы, чтобы восстановить исторический облик города.
Что еще Алиев приказал сделать
- Президент также поручил отремонтировать мечеть и вернуть ее первоначальный вид.
- Восстановить в Шуше поэтические дни Вагифа и фестиваль "Хары Бюльбюль". Президент ожидает, что эти мероприятия пройдут уже в этом году.
- Построить международный аэропорт во взятом под контроль Азербайджаном городе Физули. В этом году по меньшей мере должна быть готовой взлетно-посадочная полоса, которая позволит приглашать иностранных гостей.
- Алиев также поручил составить список всех объектов культуры на освобожденных территориях Азербайджана.
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