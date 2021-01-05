Місто Шуша: в Азербайджані з’явилася нова культурна столиця
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша культурною столицею країни. Глава держави також розпорядився відновити історичну частину міста та відремонтувати мечеть.
Крім того, в Шуші планують знову проводити традиційні культурні заходи. Про це інформує Итерфакс-Азербайджан.
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Шуша – культурна столиця Азербайджану
Таку заяву президент Алієв зробив 5 січня під час відеоконференції з новим міністром культури Анаром Керімовим.
Шуша цього варта. Вважаю, що вона може вважатися культурною столицею не тільки Азербайджану, але й регіону,
– сказав глава держави.
Він додав, що у місті вже почалися роботи з відновлення. Туди відряджено багато фахівців, які повинні провести ревізію житлового фонду, історичних пам'яток та оцінити завдані збитки. Після цього розпочнуть реставраційні роботи, щоб відновити історичний вигляд міста.
Що ще Алієв наказав зробити
- Президент також доручив відремонтувати мечеть і повернути її первісний вигляд.
- Відновити у Шуші поетичні дні Вагіфа та фестиваль "Хари Бюльбюль". Президент очікує, що ці заходи пройдуть вже у цьому році.
- Побудувати міжнародний аеропорт у взятому під контроль Азербайджану місті Фізулі. Цьогоріч щонайменше повинна бути готовою злітно-посадкова смуга, яка дозволить запрошувати іноземних гостей.
- Алієв також доручив скласти список всіх об'єктів культури на звільнених територіях Азербайджану.
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