Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша культурною столицею країни. Глава держави також розпорядився відновити історичну частину міста та відремонтувати мечеть.

Крім того, в Шуші планують знову проводити традиційні культурні заходи. Про це інформує Итерфакс-Азербайджан.

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Шуша – культурна столиця Азербайджану

Таку заяву президент Алієв зробив 5 січня під час відеоконференції з новим міністром культури Анаром Керімовим.

Шуша цього варта. Вважаю, що вона може вважатися культурною столицею не тільки Азербайджану, але й регіону,

– сказав глава держави.

Він додав, що у місті вже почалися роботи з відновлення. Туди відряджено багато фахівців, які повинні провести ревізію житлового фонду, історичних пам'яток та оцінити завдані збитки. Після цього розпочнуть реставраційні роботи, щоб відновити історичний вигляд міста.

Важливо! Азербайджанська армія 8 листопада 2020 року взяла під контроль місто Шуша у Нагірному Карабасі після 28 років окупації Вірменією.

Що ще Алієв наказав зробити

Президент також доручив відремонтувати мечеть і повернути її первісний вигляд.

Відновити у Шуші поетичні дні Вагіфа та фестиваль "Хари Бюльбюль". Президент очікує, що ці заходи пройдуть вже у цьому році.

Побудувати міжнародний аеропорт у взятому під контроль Азербайджану місті Фізулі. Цьогоріч щонайменше повинна бути готовою злітно-посадкова смуга, яка дозволить запрошувати іноземних гостей.

Алієв також доручив скласти список всіх об'єктів культури на звільнених територіях Азербайджану.

Зверніть увагу! Бойові дії в межах карабаського конфлікту почалися 27 вересня 2020 року. У ніч на 10 листопада Азербайджан, Вірменія і РФ прийняли тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі й введення в регіон миротворців. Низка територій в регіоні перейшли під контроль Азербайджану.