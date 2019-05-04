Аж земля начала дрожать: в США взорвался химический завод

В США, в штате Иллинойс, произошел взрыв на химическом заводе. В результате инцидента четыре человека получили ранения. Их доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные, сообщает IndiaBlooms.

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По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что земля начала дрожать.

Пожарные пытаются потушить огонь. Причины взрыва пока устанавливаются. Тем временем, власти сообщили, что угрозы заражения воздуха, почвы и вод вредными веществами нет.

Мы работаем с администрацией завода, которая арендовала здание. Мы пытаемся установить количество людей, которые там находились. Пока у нас нет точной информации. Пока мы не получим этих данных, мы будем продолжать поиски людей. И я не исключаю, что количество жертв может быть больше,

– отметил пожарный.



По словам очевидцы, взрыв был очень сильным



По словам властей, угрозы заражения нет

Видео: комментарий пожарного