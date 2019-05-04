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      Аж земля начала дрожать: в США взорвался химический завод

      79 Читати новину українською
      Взрыв на химзаводе в США
      Взрыв на химзаводе в США / Screenshot

      В США, в штате Иллинойс, произошел взрыв на химическом заводе. В результате инцидента четыре человека получили ранения. Их доставили в больницу.

      Сейчас на месте происшествия работают пожарные, сообщает IndiaBlooms.

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      По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что земля начала дрожать.

      Пожарные пытаются потушить огонь. Причины взрыва пока устанавливаются. Тем временем, власти сообщили, что угрозы заражения воздуха, почвы и вод вредными веществами нет.

      Мы работаем с администрацией завода, которая арендовала здание. Мы пытаемся установить количество людей, которые там находились. Пока у нас нет точной информации. Пока мы не получим этих данных, мы будем продолжать поиски людей. И я не исключаю, что количество жертв может быть больше,
      – отметил пожарный.

      вибух на хімзаводі в сша
      По словам очевидцы, взрыв был очень сильным

      хімзавод вибух сша
      По словам властей, угрозы заражения нет

      Видео: комментарий пожарного

       

      blog_ava
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      Теги: Взрыв Новости США
      Источник: 24 канал
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