В США, у штаті Іллінойс, стався вибух на хімічному заводі. В результаті інциденту четверо людей дістали поранення. Їх доправили до лікарні.

Зараз на місці пригоди працюють пожежники, повідомляє IndiaBlooms.

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За словами очевидців, вибух був такої сили, що земля почала здригатися.

Пожежники намагаються загасити вогонь. Причини вибуху поки встановлюють. Тим часом, влада повідомила, що загрози зараження повітря, ґрунту і вод шкідливими речовинами немає.

Ми працюємо з адміністрацією заводу, яка винаймала будівлю. Ми намагаємося встановити кількість людей, які там перебували. Наразі у нас немає точної інформації. Поки ми не отримаємо цих даних, ми будемо продовжувати пошуки людей. І я не виключаю, що кількість жертв може бути більшою,

– зазначив пожежник.



За словами очевидці, вибух був дуже сильним



За словами влади, загроження зараженню немає

Відео: коментар пожежника