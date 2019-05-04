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      Аж земля почала здригатися: в США вибухнув хімічний завод

      444 Читать новость на русском
      Вибух на хімзаводі в США
      Вибух на хімзаводі в США / Screenshot

      В США, у штаті Іллінойс, стався вибух на хімічному заводі. В результаті інциденту четверо людей дістали поранення. Їх доправили до лікарні.

      Зараз на місці пригоди працюють пожежники, повідомляє IndiaBlooms.

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      За словами очевидців, вибух був такої сили, що земля почала здригатися.

      Пожежники намагаються загасити вогонь. Причини вибуху поки встановлюють. Тим часом, влада повідомила, що загрози зараження повітря, ґрунту і вод шкідливими речовинами немає.

      Ми працюємо з адміністрацією заводу, яка винаймала будівлю. Ми намагаємося встановити кількість людей, які там перебували. Наразі у нас немає точної інформації. Поки ми не отримаємо цих даних, ми будемо продовжувати пошуки людей. І я не виключаю, що кількість жертв може бути більшою,
      – зазначив пожежник.

      вибух на хімзаводі в сша
      За словами очевидці, вибух був дуже сильним

      хімзавод вибух сша
      За словами влади, загроження зараженню немає

      Відео: коментар пожежника

       

      blog_ava
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      Теги: Новини США Вибух
      Джерело: 24 канал
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