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      Літак з понад 140 пасажирами на борту з'їхав у річку в США: фото

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      Літак з понад 140 пасажирами на борту з'їхав у річку
      Літак з понад 140 пасажирами на борту з'їхав у річку / CNN

      У Флориді пасажирський літак Boeing здійснив аварійну посадку у річку. На борту перебували 143 людини, на щастя, усі живі і без серйозних травм.

      За інформацією видання CNN, 21 пасажир літака потрапили у лікарню з легкими ушкодженнями.

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      Судно летіло з військової бази Гуантанамо, що у Кубі, до американського міста Джексонвіль. Під час спроби приземлитися на військову базу під час грози він викотився зі злітно-посадкової смуги в річку Сент-Джонс.

      Одна із пасажирок повідомила, що відправлення літака затримали на чотири години. За її словами, у Джексонвілі були сильні громи та блискавки, а тому посадка була дуже важкою.

      "Ми приземлилися, літак буквально вдарився по землі і відскочив. Було ясно, що пілот не має повного контролю над літаком", — сказала жінка.

      літак річка
      На борту літака перебували 143 пасажири

      літак річка
      Boeing скотився у річку

      До слова, у квітні літак Boeing 767 також потрапив в інцидент в аеропорту Йоганнесбурга, що у Південній Африці. Причиною цього став двигун, який зайнявся у польоті. 

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      Теги: авіація Новини США
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