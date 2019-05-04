Самолет с 140 пассажирами на борту съехал в реку: фото

Во Флориде пассажирский самолет Boeing совершил аварийную посадку в реку. На борту находились 143 человека, к счастью, все живы и без серьезных травм.

По информации издания CNN, 21 пассажир самолета попал в больницу с легкими повреждениями.

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Судно летело с военной базы Гуантанамо, что на Кубе, в американский город Джексонвиль. При попытке приземлиться на военную базу во время грозы он выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку Сент-Джонс.

Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 4 травня 2019 р.

Одна из пассажирок сообщила, что отправку самолета задержали на 4 часа. По ее словам, в Джексонвилле были сильные громы и молнии, а поэтому посадка была очень тяжелой.

"Мы приземлились, самолет буквально ударился об землю и отскочил. Было ясно, что пилот не имеет полного контроля над самолетом", – сказала женщина.



На борту самолета находились 143 пассажира



Boeing скатился в реку

К слову, в апреле самолет Boeing 767 также попал в инцидент в аэропорту Йоханнесбурга, что в Южной Африке. Причиной этого стал двигатель, который загорелся в полете.