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      Самолет с 140 пассажирами на борту съехал в реку: фото

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      Самолет с 140 пассажирами на борту съехал в реку
      Самолет с 140 пассажирами на борту съехал в реку / CNN

      Во Флориде пассажирский самолет Boeing совершил аварийную посадку в реку. На борту находились 143 человека, к счастью, все живы и без серьезных травм.

      По информации издания CNN, 21 пассажир самолета попал в больницу с легкими повреждениями.

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      Судно летело с военной базы Гуантанамо, что на Кубе, в американский город Джексонвиль. При попытке приземлиться на военную базу во время грозы он выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку Сент-Джонс.

      Одна из пассажирок сообщила, что отправку самолета задержали на 4 часа. По ее словам, в Джексонвилле были сильные громы и молнии, а поэтому посадка была очень тяжелой.

      "Мы приземлились, самолет буквально ударился об землю и отскочил. Было ясно, что пилот не имеет полного контроля над самолетом", – сказала женщина.

      літак річка
      На борту самолета находились 143 пассажира

      літак річка
      Boeing скатился в реку

      К слову, в апреле самолет Boeing 767 также попал в инцидент в аэропорту Йоханнесбурга, что в Южной Африке. Причиной этого стал двигатель, который загорелся в полете.

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      Теги: Новости США авиация
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