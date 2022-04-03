"Азов" поймал "неудачников-ополченцев": одному выдали только 5 патронов, другой украл форму

Отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов" взял в плен двух ополченцев. Они рассказали о печальной судьбе "армии" ОРДЛО.

Их историям позавидует даже кинематограф Голливуда. Пленные говорят о страхе одетых в укропов ополченцев застрелить друг друга, потому что запутались кто есть кто. Кажется, "асвобадителям" сначала нужно освободиться самим от рабства, а затем идти "асвабаждать" свободных людей.

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Вышел в магазин, а очутился в Мариуполе

Так, один из пленных просто вышел в магазин, его схватили, выдали пять патронов и сразу посадили в автобус до Мариуполя.

По его словам, приказ от командира был стрелять по мирным жителям, потому что те могут быть военными. А дальше наступило "одетие пакета на голову".

Носил форму ВСУ, потому что та качественная и теплая

Другим пленником оказался уже "опытный" ополченец – еще с 2014 года.

Мужчина разочарован в "республиканском" командовании. Кроме того, ему очень понравилась форма ВСУ, которую им выдал командир – она очень качественная и теплая.

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