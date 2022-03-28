"Азов" продолжает разбивать врага в Мариуполе: уничтожили танк, БТР и БМП
28 марта 2022 , 20:47Читати новину українською
Источник:телеграм "АЗОВ - Мариуполь"
Украинские защитники в Мариуполе продолжают уничтожать вражескую технику. Танк, БМП и БТР стали металлоломом.
Российские оккупанты продолжают нести потери на войне против Украины. В Мариуполе 3 единицы вражеской техники были уничтожены и еще одна подбита.
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Какую технику отправили на металлолом
Азовцы уничтожили один вражеский танк и еще один подбили. Также на металлолом отправили по одному БТР и БМП.
Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 1 танк, 1 БТР и 1 БМП врага. Также был подбит еще один танк московских оккупантов. Борьба продолжается. Мариуполь – это Украина,
– заявили в "Азове".
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