"Азов" продолжает разбивать врага в Мариуполе: уничтожили танк, БТР и БМП

Украинские защитники в Мариуполе продолжают уничтожать вражескую технику. Танк, БМП и БТР стали металлоломом.

Российские оккупанты продолжают нести потери на войне против Украины. В Мариуполе 3 единицы вражеской техники были уничтожены и еще одна подбита.

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Какую технику отправили на металлолом

Азовцы уничтожили один вражеский танк и еще один подбили. Также на металлолом отправили по одному БТР и БМП.

Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 1 танк, 1 БТР и 1 БМП врага. Также был подбит еще один танк московских оккупантов. Борьба продолжается. Мариуполь – это Украина,

– заявили в "Азове".

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