"Азов" разбил оккупантов под Белогородкой: результат – 8 погибших и уничтоженная техника

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. Бой под поселком Белогородка Киевской области завершился прогнозируемо.

Наши защитники из отряда терробороны "Азов" ликвидировали восьмерых оккупантов, а также разгромили технику врага. Видео результата противостояния обнародовал один из бойцов.

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На ролике видно, как украинский защитник ходит по улице, где прямо посреди дороги лежат тела захватчиков. Кроме этого, можно увидеть технику, пылающую после боя.

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