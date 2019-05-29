"Азов" точным ударом уничтожил пехоту боевиков на Донбассе: эффектное видео

Военные отдельного отряда спецназначения Нацгвардии "Азов" ударили по позициям врага на оккупированном Донбассе. Во время спецоперации бойцы успешно уничтожили укрепленную огневую точку боевиков.

Под мощный удар защитников Украины попала пехота пророссийских боевиков в районе Светлодарской дуги Донецкой области.

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На видео, снятом беспилотником видно, как украинские воины "гоняют" боевиков по их позиции и наносят по ним точные удары.

"Война на Донбассе продолжается. Полк "Азов" продолжает наносить сокрушительные удары по оккупантах и уничтожает пехоту террористов. Управляемые ракеты летят непосредственно в ДЗВТ (долговременная замаскированная огневая точка) оккупантов", – говорится в описании к записи.

"Азов" нанес мощный удар по позициям оккупантов: видео